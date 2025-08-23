I ragazzi del settore giovanile a "lezione" di comportamento

È partita la maggior parte dell’attività delle formazioni giovanili: Under 19, Under 17, Under 16 e Under 15. Le altre inizieranno, invece, la prossima settimana.

I ragazzi, radunati in sala stampa, sono stati accolti dal direttore generale Francesco Fiorani, dal direttore tecnico Totò De Vitis, dal responsabile Francesco Guareschi e dal responsabile della metodologia Mino Lucci. Il discorso introduttivo ha disegnato i comportamenti da tenere in campo e fuori, legati alla possibilità di vestire una maglia così prestigiosa.

Il settore giovanile biancorosso è quest’anno forte di undici formazioni e coinvolge circa 300 ragazzi.

Ecco le squadre coni rispettivi allenatori

