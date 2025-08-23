Saturday, August 23

I ragazzi del settore giovanile a "lezione" di comportamento

Paolo Gentilotti
August 23, 2025|15 minuti fa
È partita la maggior parte dell’attività delle formazioni giovanili: Under 19, Under 17, Under 16 e Under 15. Le altre inizieranno, invece, la prossima settimana.
I ragazzi, radunati in sala stampa, sono stati accolti dal direttore generale Francesco Fiorani, dal direttore tecnico Totò De Vitis, dal responsabile Francesco Guareschi e dal responsabile della metodologia Mino Lucci. Il discorso introduttivo ha disegnato i comportamenti da tenere in campo e fuori, legati alla possibilità di vestire una maglia così prestigiosa.
Il settore giovanile biancorosso è quest’anno forte di undici formazioni e coinvolge circa 300 ragazzi.
Ecco le squadre coni rispettivi allenatori
  • Under 19, Umberto Colicchio;
  • Under 17, Marco Tornari;
  • Under 16, Gianluca Chierici;
  • Under 15, Francesco Bertolini;
  • Under 14, Nicolò Montagna;
  • Under 13, Luigi Erbaggio;
  • Under 12 Mogrant Bofenda;
  • Under 11, Alessandro Casotti;
  • Under 10, Emanuele Sperli;
  • Under 9, Luca Bovolenta;
  • Under 8, Andrea Riveri e Alberto Fornoni.

