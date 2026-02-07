Il Bobbio spaventa i Samurai che reagiscono e vanno a +13

Il sabato del calcio dilettantistico piacentino propone un super programma. In Eccellenza, si affrontano al Puppo B alle 17.30 Bobbiese e Pontenurese, neopromosse che a inizio annata in molti davano quasi spacciate, ma che in realtà si sono ritagliate un ruolo da protagoniste. I neroverdi sono in piena lotta per la salvezza diretta, mentre i biancazzurri navigano in zona playoff e rappresentano l'assoluta sorpresa della stagione.



Prima, sullo stesso terreno di gioco sintetico, si è giocato il confronto tra le prime due della classe del girone A di Seconda Categoria. Come da pronostico, successo della capolista a punteggio pieno, ma i Samurai hanno sofferto più del previsto con il Bobbio Perino: prima il gol di Giunta per i trebbiensi che ha aperto le danze con la squadra di mister Di Donna per la prima volta in svantaggio nel corso della stagione. La reazione è stata immediata: Burgazzoli, poi Foppa e infine Bertani hanno regalato alla battistrada la vittoria che vale il clamoroso +13 sulla seconda della classe, la squadra di Tibaldi appunto, e il conto alla rovescia è ormai partito per una promozione in Prima Categoria di fatto già acquisita.

Tornando su, in Prima Categoria, due anticipi che non hanno tradito, anche in questo caso, le previsioni della vigilia: la sorpresa del torneo, la Junior Drago di Brusi, ha rimediato il secondo ko consecutivo: sul campo di Lugagnano, i ragazzi di Fermi hanno ottenuto i tre punti con un 2-1 frutto dei gol di Tasevski e Campana, di Biolchi il gol della bandiera per la formazione di San Giorgio. Di sei gol invece il passivo per la Sannazzarese, sconfitta per 6-1 dal San Lorenzo Monticelli, ora a -4 dal Soragna ma in una situazione di graduatoria complicatissima a causa del forte distacco con le rivali playout. Proprio il Soragna, che domenica ospita la Borgonovese, resta l'obiettivo per la formazione di Monticelli.

LA FOTOGALLERY DI SAMURAI-BOBBIO PERINO DI MASSIMO BERSANI

