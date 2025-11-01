Il compleanno speciale di Orlandi: prima sfida ai Lyons

Tra le tante “prime volte” verificatesi nella carriera sportiva di Carlo Orlandi, mancava solo quella di affrontare la sua vecchia società da avversario.

L’occasione arriva questo pomeriggio alle 14.30, quando il tecnico piacentino entrerà al Beltrametti per andarsi ad accomodare sulla panchina della squadra ospite, Biella, in occasione dello scontro diretto in chiave salvezza proposto dalla quarta giornata del campionato di Serie A Élite. Tra l’altro, essendo nato il primo novembre 1967, oggi Carlo Orlandi festeggerà il suo 58° compleanno.

«È la mia prima volta “contro” i Lyons, per di più al Beltrametti - commenta l'ex giocatore ed ex tecnico bianconero - e ci saranno tanti amici che incontrerò nel pre patita e immagino già gli sfottò. Sull’esito del match non mi sbilancio, certo è che i Lyons possono contare sul fattore campo, molto importante, e sui positivi risultati acquisiti contro di noi in pre campionato. Il compleanno? Sulla torta vorrei metterci 4 candeline, magari 5, ma se dovesse andar male mi accontenterei anche di 2. Quanto al regalo, mi piacerebbe che alla fine della stagione regolare Biella e Lyons potessero festeggiare insieme la salvezza».