Il derby è del Fiorenzuola, Nibbiano e Agazzanese volano. CarpaChero, salta la panchina di Fossati

Una prova di forza autentica, quella del Fiorenzuola che, sul campo della Pontenurese ora ex capolista, passa per 2-0 grazie alle reti in avvio di Antenucci e successivamente di Parisi con la complicità di Cabrini, maldestro sul calcio di punizione dell’ex Piacenza. Rossoneri che dopo il doppio vantaggio sono rimasti in dieci per l’espulsione di Antenucci per un fallo a palla lontana ai danni di Diaw. La squadra di Rizzelli però ha pagato a caro prezzo il divario di natura fisica oltre che tecnico con il Fiorenzuola. Yener e compagni non sono riusciti in alcun modo a creare grattacapi alla porta di Malagoli. Padroni di casa che a loro volta sono rimasti in 10 a un quarto d’ora dal termine per l’espulsione di Compiani per un presunto colpo proibito ai danni di Parisi. Vittoria meritata che consente ai rossoneri di restare a 6 lunghezze dalla sempre più sorprendente Agazzanese: i ragazzi di Piccinini passano anche sul campo del Mutina: sotto di due gol, i granata hanno ribaltato il match grazie alla doppietta di Carella, intervallata dalla rete di Barba.

Non perde colpi il Nibbiano che, nell’altro derby di giornata, rifila una cinquina alla Bobbiese: le doppiette di Grasso e Minsola oltre alla rete di Jakimovski per restare incollata alla vetta, distante soli due punti.

In Promozione, è ancora la domenica della Castellana Fontana: i ragazzi di Ciotola c’entrano la quarta vittoria consecutiva sul campo della Langhiranese, dove bomber Cantillo firma il gol da tre punti che significa terzo posto. Risale anche il Gotico, vittorioso senza patemi con il Noceto.

Ennesimo ko per il Carpaneto Chero: nella sfida salvezza interna con la Bagnolese, la squadra biancoazzurra cede 3-2 e la situazione resta preoccupante. La società in serata ha comunicato di aver esonerato mister Fossati.

Il gol di Antenucci in Pontenurese-Fiorenzuola

