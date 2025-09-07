Il Desenzano mette subito alla prova le ambizioni del Piace

L'entusiasmo ritrovato dei tifosi con oltre 1.200 abbonamenti venduti, la fiducia dell'ambiente nella squadra e nel condottiero Arnaldo Franzini, la sensazione che i tasselli siano finalmente al posto giusto. Il nuovo Piacenza parte con il serbatoio delle emozioni pieno, ma già all'esordio nel girone D di Serie D è atteso da un test rilevante. Nel ricordo del piacentino Giorgio Armani, per cui si terrà un minuto di silenzio, al Garilli oggi (ore 15) arriva il Desenzano. Ovvero una delle squadre che mister Franzini ha individuato fra le possibili concorrenti nella lotta al titolo.

Per il Piace, assente solo il terzino Cabri per un problema alla caviglia. Recuperato e pronto a rientrare da titolare invece Taugourdeau, fuori per precauzione nella vittoria in Coppa sul Lentigione di sette giorni fa. In attacco, il tridente Mustacchio-Trombetta-D'Agostino.

