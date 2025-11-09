Il Fiorenzuola a Fidenza per rispondere al Nibbiano

Dopo il sorpasso del NIbbiano&Valtidone ai danni dell'Agazzanese grazie al successo nell'importante anticipo di ieri, oggi tocca al Fiorenzuola replicare al successo della nuova capolista: per i rossoneri c'è l'impegnativa trasferta di Fidenza, una sorta di derby con la Fidentina Borgo San Donnino, attardata in graduatoria, ma comunque in grado di creare grattacapi anche a formazioni costruite per il vertice come i rossoneri. Brutto cliente esterno anche per la Bobbiese che fa visita al Terre di Castelli, mentre per la rivelazione Pontenurese, opportunità da non sciupare per ritornare a correre: dopo il pesante ko di domenica scorsa a Brescello, i ragazzi di Rizzelli affrontano tra le mura amiche il Campgnola, penultimo della classe.

In Promozione invece, dopo l'anticipo di ieri in cui il Colorno è stato fermato sullo 0-0 dal Fornovo, potrebbe esserci un nuovo sbarco in vetta piacentino. Ci spera la Castellana Fontana che affronta al Soressi il Bibbiano e vuole tornare a vincere dopo la sconfitta rocambolesca di Montecchio; anche il Gotico Garibaldina può ambire ad accorciare ancora le distanze, ma i biancorossi sono chiamati al successo sul campo del Carignano, reduce dal successo esterno di Noceto. Derby-salvezza a Carpaneto dove mister Andrea Ferranti cerca la prima vittoria dal suo arrivo in panchina, ma anche i tre punti della squadra della Valchero che riceve la Spes Borgotrebbia, risucchiata nel cuore della zona playout.

