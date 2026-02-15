Il Fiorenzuola avverte il profumo della vetta, il Gotico non può fermarsi

Oggi dalle 14.30, in campo anche Eccellenza e Promozione. Giocherà in posticipo il Firoenzuola di scena, dalle 17.30, a San MIchele Mucchietti (Sassuolo) dove sfiderà l'Arcetana. Con il rinvio per maltempo di Nibbiano-Vianese, i rossoneri puntano senza indugi al bottino pieno per portarsi a -1 dalla capolista. La squadra di Araldi vive un buon momento e il discorso-promozione non sembra affatto chiuso. L'Agazzanese invece, priva di Vai, affronta lo Zola Predosa sul campo dei bolognesi. I granata mirano al rientro in zona playoff dopo un periodo piuttosto complicato, reso ancor più duro dai tanti infortuni. Chi in zona playoff invece punta a restare è la Pontenurese rivelazione che riceve la visita del Rolo e, sulla carta, potrebbe centrare l'ennesimo risultato positivo. In coda, la Bobbiese affronta una sorta di spareggio per la salvezza diretta in quel di Fabbrico. Dura ma Scabini e compagni possono farcela ad agganciare, battendola, l'antagonista reggiana.

In Promozione, impegno al Levoni piuttosto agevole per il Gotico che se la vedrà con il San Secondo che non può concedersi pause visto lo striminzito +2 sulla zona playout. Trasferta sulla carta agevole per la Castellana Fontana di scena sul campo del Luzzara, in coda il Carpaneto Chero non può fermarsi e la sfida interna con il Boretto sembra opportunità ghiottissima per i ragazzi di Ferranti. Infine, la Spes Borgotrebbia riceve la Bagnolese per un match da vincere a ogni costo.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

