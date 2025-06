Il Fiorenzuola punta Malivojevic, Binchi allo Sporting

Il talentuoso centrocampista di stampo offensivo, Milos Malivojevic (93), nella passata stagione autore di 11 gol nelle file della Vianese, nonché tra le altre ex Cittadella e Colorno, è nel mirino del Fiorenzuola e potrebbe seguire le orme di Bandaogo accasandosi anch’esso in rossonero. Il Nibbiano&Valtidone ha fissato la data del raduno per lunedì 28 luglio, mentre sta sondando il mercato alla ricerca di una punta e definirà più avanti la questione relativa al rinnovo, o meno, del centrocampista Vingiano. Nel frattempo Lorenzo Brogni (00) si è accasato al Casteggio, che sta facendo pure la corte all’altrettanto partente centravanti Franchini.

La Bobbiese ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo col bravo centrocampista Fabio Koci (05), ma mira potenziare ulteriormente il settore nevralgico del gioco. Nel contempo ha salutato la compagnia neroverde l’esterno Alessandro Stanelli (04), che è passato in forza alla Castellana Fontana di mister Massimo Ciotola. Il club del presidente Cardillo ha poi annunciato altri due colpi in entrat: dal Casteggio, nonché ex OltrepoVoghera, Bressana e Apos, è arrivato il difensore Marco Arbasini (00), mentre dalla Spes ecco il gradito ritorno del centrocampista Roger Mawa (96).

Nicola Binchi (ex CarpaChero) è il successore del dimissionario Mirko Rossi sulla panchina dello Sporting Fiorenzuola, mentre il neo allenatore della Libertas è Alfredo Albertelli (ex San Corrado). Lo Junior Drago ha riaccolto tra le proprie file l’esterno Riccardo Bellotti (93). La Pontolliese ha definito l’acquisto del centravanti Andrea Magnani (95, ex Vigolzone) ed il tandem di diesse bianconeri, Marco Burgazzi e Francesco Anselmi, ha pure innestato in rosa il difensore Filippo Cocconi (03, ex Travese) ed il portiere Martino Rossi (ex Gotico).

Tante le novità in casa GossolengoPittolo: nello staff di mister Zerbi il vice Enrico Madini, il preparatore atletico Leonardo Del Conte, il preparatore dei portieri Stefano Calestani ed il team manager Giovanni Mazzeo. A Nicolò Vignola il ruolo di dg in appoggio al diesse Cristian Madini.

Lungo l’elenco dei nuovi innesti: i portieri Flavio Bollati (06, ex Pianellese) e Simone Bersani (03, ex Ziano); poi i difensori Tommaso Rinaldelli (04, ex Gotico), Ousseynou Traorè (03, ex Spes) e Filippo Cortese (06, dalla Juniores); i centrocampisti Marco D’Amico (95, tra le altre ex Lupa e Libertas) e Giulio Vannucci (06, dalla Juniores), nonché gli attaccanti Pietro Ronda (03, ex Salicetese), Michele Veneziani (04, ex Alsenese) e Simone Cortese (06, dalla Juniores). Pronti poi a rientrare, entrambi reduci da infortuni, i centrocampisti Mattia Ceruti (02) e Francesco Coppelli (04).