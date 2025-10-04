Il Fiorenzuola spreca, il castigo in pieno recupero. I RISULTATI

Ha dell'incredibile la sconfitta rimediata dal Fiorenzuola sul campo dell'Atletic Mutina nell'anticipo del campionato di Eccellenza: dopo aver subito per tutto il corso dei 90' l'iniziativa dei rossoneri, i modenesi hanno colpito in pieno recupero con Hoxha, il cui cross mal calibrato è diventato polpetta avvelenata per Malagoli, la cui topica ha fatto calare il gelo tra gli uomini di Araldi. Due minuti dopo, al 95', il raddoppio di Gollini. Il castigo per l'incredibile serie di occasioni sprecate dai piacentini nonostante l'esordio dal primo minuto di Antenucci, schierato a fianco di Piro. Tanta sfortuna, ma anche una mancanza di cattiveria in zona gol che costa carissima, ovvero il secondo ko stagionale dopo quello rimediato ad Agazzano. Sul sintetico modenese, tanti rimpianti e soprattutto il rischio di vedere aumentare il ritardo dalle prime della classe in campo domenica.

In Prima Categoria invece, il Vigolzone rifila un pesante tris all'Alsenese grazie alla doppietta di Peens e alla rete di Gremi. Per i ragazzi di mister Giorgi un buon inizio di stagione, mentre per la squadra di Guarnieri uno stop imprevisto, il secondo rimediato dai valdardesi. In Seconda Categoria, i Samurai vincono anche sul difficile campo di Salsominore: con il BobbioPerino, i "marziani" di mister Di Donna prevalgono per 3-0, subito in gol il super acquisto Bertani. In Terza Categoria, l'inedito derby di Pontedell'Olio ha visto l'Atletico prevalere sull'Under 21 valnurese con un perentorio 5-0. Nel girone B, la Fulgor ha sotterrato il Gerbido con quattro reti.

