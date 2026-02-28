Il Fiorenzuola vuole dormire a -1 dalla vetta
Rossoneri impegnati alle 15 a Fabbrico nell'anticipo di Eccellenza RISULTATI LIVE
Marco Villaggi
|2 ore fa
Il Fiorenzuola
Importante antipasto della 26esima d’Eccellenza servito a Fabbrico, dove alle 15 il Fiorenzuola mira centrare il 18esimo successo, nonché undicesimo risultato utile di fila per dormire a un solo punto dalla capolista Nibbiano.
In Promozione, la Spes (23 punti) riceve la cenerentola Noceto (10): vittoria d’obbligo per la gagliarda matricola di Stefanelli, indispensabile per alimentare con forza le concrete speranze di salvezza diretta.
In Prima categoria si gioca l’atteso derby valdardese tra lo Sporting Fiorenzuola, quarto della classe a quota 36, e l’Alsenese, quart’ultima con 24 punti: per opposti motivi la posta fa parecchio gola ad entrambe.
Nel girone A di Seconda palla al centro nel tardo pomeriggio sul campo di Villanova, dove la locale compagine di mister Bigliardi (15) cerca punti pesanti in chiave salvezza al cospetto di un San Polo (28) che strizza l’occhio ai playoff.
Nel girone A di Terza, infine, l’inedito derby della Valnure tra l’Under 21 della Pontolliese (4), reduce dal primo successo stagionale, e la ben più quotata Podenzanese (28).
In Promozione, la Spes (23 punti) riceve la cenerentola Noceto (10): vittoria d’obbligo per la gagliarda matricola di Stefanelli, indispensabile per alimentare con forza le concrete speranze di salvezza diretta.
In Prima categoria si gioca l’atteso derby valdardese tra lo Sporting Fiorenzuola, quarto della classe a quota 36, e l’Alsenese, quart’ultima con 24 punti: per opposti motivi la posta fa parecchio gola ad entrambe.
Nel girone A di Seconda palla al centro nel tardo pomeriggio sul campo di Villanova, dove la locale compagine di mister Bigliardi (15) cerca punti pesanti in chiave salvezza al cospetto di un San Polo (28) che strizza l’occhio ai playoff.
Nel girone A di Terza, infine, l’inedito derby della Valnure tra l’Under 21 della Pontolliese (4), reduce dal primo successo stagionale, e la ben più quotata Podenzanese (28).
Le tappe di Coppa
A cavallo del big match col Fiorenzuola dell’8 marzo, il Nibbiano si giocherà l’accesso alle semifinali nazionali di Coppa Italia contro i marchigiani del K-Sport Montecchio Gallo. Mercoledì prossimo la gara d’andata allo “Spadoni” di Montecchio di Vallefoglia, provincia di Pesaro Urbino e sfida di ritorno mercoledì 11 marzo (14.30) al “Bertocchi”. Lo stesso giorno semifinali in gara secca della Coppa di Promozione, con la CastFontana di Ciotola che se la vedrà al “Soressi” (20.30) con lo Sporting Scandiano; chi la spunta affronterà nella finalissima la vincente di Casumaro-Vis Novafeltria.
ECCELLENZA
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Gli articoli più letti della settimana
1.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub
2.
Dal cemento al legno, il tetto del Duomo alleggerito di 300 tonnellate
3.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
4.
Confesercenti Piacenza: dalla prevenzione ai controlli, più sicurezza per i pubblici esercizi