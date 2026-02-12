Il gagliardetto biancorosso ai piacentini di New York
Diego Segalini, presidente della Società Val Trebbia Val Nure di New York, ricevuto allo stadio Garilli
Redazione Online
|45 minuti fa
In occasione della gara di campionato tra Piacenza e Sangiuliano City, la dirigenza biancorossa ha ricevuto la visita di Diego Segalini, presidente della Società Val Trebbia Val Nure di New York, il quale è stato omaggiato dal presidente del Piace Marco Polenghi di un gagliardetto del club. «Per la nostra comunità a New York - ha commentato Segalini - Piacenza rappresenta molto più di un luogo di origine: è casa. Proprio per questo, momenti come quello vissuto allo stadio Garilli hanno un valore simbolico e umano enorme e rafforzano il nostro desiderio di mantenere vivi e concreti i legami con la città e con realtà importanti come Piacenza Calcio».
