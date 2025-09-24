Il giudice sportivo consegna la vittoria alla Bakery su Orzinuovi

Il Giudice Sportivo Nazionale cambia il risultato di Bakery Piacenza-Logiman Orzinuovi, giocata domenica scorsa per la prima giornata del campionato di Serie B Nazionale. La vittoria 68-77 sul campo dei bresciani si trasforma in successo 20-0 a tavolino per i piacentini, a causa della presenza in campo del giocatore di Orzinuovi Lucas Chavez nonostante una squalifica risalente alla stagione 2024/25. «Bakery Piacenza prende atto della decisione del giudice sportivo», la posizione della società biancorossa.

“Il giudice sportivo nazionale - si legge nel comunicato ufficiale della Lega - acquisiti ed esaminati i documenti della gara tra Bakery Basket Piacenza e Orzinuovi Basket e preso atto della partecipazione alla gara dell'atleta Chaves Lucas Jesus per la società Orzinuovi Basket; considerato lo stesso atleta era stato oggetto del provvedimento di squalifica per una gara con la società Ldr Power Salerno di Serie B; che si è accertato che la predetta giornata di squalifica non veniva scontata nel campionato 2024/2025 e pertanto andava scontata nel successivo campionato 2025/2026 indipendentemente dalla circostanza di appartenere ad altra società e che pertanto detta giornata di squalifica andrà scontata nel prossimo turno di campionato. Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, considerata e accertata la posizione irregolare dell'atleta Chaves Lucas Jesus; omologa la predetta gara con il risultato di 20 -0 a favore della società Bakery Basket Piacenza».