Il momento d'oro delle piacentine a Zona Calcio
Le vittorie del Piacenza e delle big di Eccellenza in primo piano dalle 20.30 su Telelibertà. Ospite Sbardella
Redazione Online
|1 ora fa
Continua il periodo d'oro per le squadre piacentine di vertice. Il Piacenza ieri ha battuto 2-1 la Correggese e si è portato a soli due punti dalla vetta di Serie D, mentre in Eccellenza Agazzanese e Nibbiano&Valtidone guidano la classifica (e sabato prossimo si sfideranno), incalzate da Pontenurese e Fiorenzuola (ma anche dalla Vianese).
Saranno questi i temi in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
Nella prima parte, spazio alla seconda vittoria consecutiva del Piace, che sembra aver tratto grande beneficio dal cambio di modulo. Ospite in studio è atteso il difensore Luca Sbardella.
Poi spazio all'Eccellenza, con l'analisi del fine settimana che ha visto anche la vittoria della Bobbiese sul Salsomaggiore, fondamentale in chiave salvezza. Poi la Promozione, con lo stop della Castellana Fontana e la vittoria nel derby del Gotico sul Carpaneto Chero.
Infine, analisi e pioggia di reti anche per i campionati dalla Prima alla Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
