E' il gran giorno: al Bertocchi di via Boselli, il Nibbiano&Valtidone riceve la visita della Correggese per la sfida delle sfide del campionato di Eccellenza che si chiude così con il confronto che sancirà la promozione diretta in Serie D. Le due squadre si trovano infatti appaiate in vetta a quota 70 punti e, in quest'ultima giornata, nel caso scaturisse un risultato di parità, si procederà con uno spareggio in campo neutro per decretare il verdetto conclusivo. Mister Rastelli affronta però l'undici di Ivano Rossi privo di tre pedine-chiave: fuori causa per infortunio Fogliazza e Giacomo Rossi, non ci sarà nemmeno bomber Grasso causa squalifica.

Tempo di verdetti anche in Promozione: alla Pontenurese basterà un pari nel match interno con il Luzzara per festeggiare l'approdo in Eccellenza. Spera ancora la Bobbiese che se la vedrà al Candia con un CarpaChero bisognoso di punti.

In Prima Categoria, la lotta per il titolo riguarda solo squadre parmensi, mentre in Seconda, nel girone A, alla Pianellese sarà sufficiente un pari per festeggiare la promozione con il San Lazzaro che però spera ancora in un miracolo sportivo. In Terza Categoria, champagne in fresco per la Polisportiva Samurai che oggi chiuderà il duello a distanza con la Podenzanese nella lotta per la Seconda.

Eccellenza

Salso-Agazzanese 2-1

Arcetana-Zola Predosa

Borgo S. Donnino-Brescello

GoticoGarib.-Fidentina

Nibbiano&V.-Correggese

Real Formigine-Fabbrico

Rolo-Terre di Castelli

Vianese-Colorno

Castelfranco-Sp. Scandiano

Classifica

Nibbiano&Valtidone 70

Correggese 70

Vianese 66

Brescello 57

Agazzanese 56

Terre di Castelli 56

Fidentina 55

Zola Predosa 53

Salsomaggiore 46

Borgo San Donnino 45

Fabbrico 43

Real Formigine 41

Arcetana 38

Rolo 32

Colorno 30

Gotico Garibaldina 29

Sporting Scandiano 22

Virtus Castelfranco 0

Promozione

Bagnolese-Fidenza

Bobbiese-CarpanetoChero

Carignano-Boretto

CastFontana-Alsenese

Pontenurese-Luzzara

Sannazzarese-Masone

Sorbolo-Fornovo Medesano

Terme Monticelli-Bibbiano

Vezzano-Montecchio

Classifica

Pontenurese 69

Bobbiese 66

Vezzano 57

Fornovo Medesano 56

Bibbiano San Polo 56

Carignano 52

Luzzara 50

CastellanaFontana 48

Boretto 45

Montecchio 45

Terme Monticelli 39

Bagnolese 36

Masone 33

Alsenese 32

CarpanetoChero 31

Sannazzarese 31

Fidenza 26

Sorbolo 26

Prima Categoria

Lugagnanese-Borgonov. 2-2

Arquatese-Vigolzone

Busseto-SpesBorgotrebbia

Junior Drago-Soragna

Sarmatese-Zibello Pieve

Sporting F.-San Secondo

Vigolo-Noceto

Ziano-Virtus Piacenza

Classifica

San Secondo 63

Noceto 61

Sporting Fiorenzuola 54

Ziano 51

Borgonovese 45

Spes Borgotrebbia 42

Arquatese 38

Lugagnanese 37

Sarmatese 36

Vigolo 34

Soragna 33

Junior Drago 33

Busseto 30

Zibello Pieve 28

Vigolzone 27

Virtus Piacenza 22

Seconda Categoria (G.A)

Libertas-Rottofreno

B.F. Bettola-Riverniviano

GossolengoPit.-Podenzano

Pontolliese-Caorso

San Lazzaro-San Corrado

San Giuseppe-BobbioPerino

San Polo-Pianellese

Classifica

Pianellese 58

San Lazzaro 55

BobbioPerino 44

Rottofreno 43

Libertas 33

B.F. Bettola 32

San Giuseppe 31

GossolengoPittolo 30

San Polo 29

Pontolliese 28

Caorso 28

Podenzano 26

SanCorrado 23

Riverniviano 22

Seconda Categoria (G.B)

Fontanellatese-Gattatico

Fulgor Fiorenzuola-Fonta

Levante-Combisalso

Pro Villanova-SanLorenzo

San Polo Pr-Cadeo

Torrile-Fontevivo Amatori

Viarolese Sissa-Salicetese

Classifica

Fontanellatese 51

Gattatico 49

SanLorenzo 48

Gattatico 46

Fontevivo 41

Salicetese 38

Cadeo 38

San Polo Pr 31

Levante 27

Fonta Calcio 26

Pro Villanova 25

Combisalso 22

Torrile 18

Fulgor Fiorenzuola 12

Terza Categoria

Bivio Volante-Corte Calcio

Gerbidosipa-At.Pontolliese

Podenzanese-Turris

Pol. Samurai-Folgore

Primogenita-Alseno Calcio

S.FilippoNeri-Gropparello

San Rocco-Travese

Vernasca-Omi Academy

Classifica

Polisportiva Samurai 70

Podenzanese 69

Travese 56

Gropparello 54

Omi Academy 46

Vernasca 45

Primogenita 42

Turris 39

Folgore 38

SanFilippoNeri 36

Gerbidosipa 32

Corte Calcio 31

Bivio Volante 26

San Rocco 24

Alseno 20

Atletico Pontolliese 15