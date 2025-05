Il Nibbiano ci riprova, al Bertocchi c'è la Vianese

Il Nibbiano&Valtidone, ferito dopo il ko con la Correggese che ha conquistato il titolo di Eccellenza, oggi è nuovamente in campo. La squadra di Rastelli affronta infatti la Vianese nella "finale secca" dei playoff che mette in palio l'accesso alla fase regionale degli spareggi per ottenere il diritto alla promozione. Squadra ovviamente frustrata dai risultati ottenuti nelle ultime due uscite con i campioni del girone A ma che ha il dovere di cercare comunque l'obiettivo della società di Valter Alberici attraverso il tortuoso cammino post season.

Per mister Rastelli, i soliti guai: fuori causa Fogliazza e Rossi per infortunio, si ritrova privo anche di Bini, appiedato dal giudice sportivo. Unica nota positiva, il rientro dalla squalifica di Domenico Grasso, capocannoniere dei piacentini che è mancato in maniera determinante nel confronto decisivo di sette giorni fa con la Correggese. Calcio d'inizio oggi alle 16.30 al Bertocchi.