Il Nibbiano in campo, la Sangiovannese arriva con gli ultras
Primo turno della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza, la gara di andata al Bertocchi. Il ritorno tra una settimana
Redazione Online
|1 ora fa
Sono in campo al Bertocchi, Nibbiano&Valtidone e Sangiovannese. I toscani sono giunti nel Piacentino con un gruppo ultras toscano composto da oltre un centinaio di tifosi. La gara è valida per il primo turno nazionale di Coppa Italia di Eccellenza: il match di ritorno è previsto tra una settimana a San Giovanni Valdarno. Gli aretini vantano buona tradizione calcistica: il club, che il prossimo anno celebrerà i 100 anni di storia, nel recente passato è stata protagonista anche in Serie C. Addirittura, nella stagione 2005/2006, centra playoff sfiorando la Serie B. Professionismo che, anche negli anni '70 ha caratterizzato la società che oggi, nel girone B di Eccellenza toscana, naviga a centro classifica, tagliata fuori da ogni discorso-promozione, oggi ad appannaggio di Rondinella e Grassina.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Buca "killer" sullo svincolo autostradale, pneumatici squarciati per oltre 20 mezzi
2.
Nuova Statale 45, lavori assegnati a un consorzio di Perugia
3.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico
4.
Storie di voi, il sogno di Mauro e Grazia tra galline felici e funghi Shiitake