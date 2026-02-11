Il Nibbiano in campo, la Sangiovannese arriva con gli ultras

Sono in campo al Bertocchi, Nibbiano&Valtidone e Sangiovannese. I toscani sono giunti nel Piacentino con un gruppo ultras toscano composto da oltre un centinaio di tifosi. La gara è valida per il primo turno nazionale di Coppa Italia di Eccellenza: il match di ritorno è previsto tra una settimana a San Giovanni Valdarno. Gli aretini vantano buona tradizione calcistica: il club, che il prossimo anno celebrerà i 100 anni di storia, nel recente passato è stata protagonista anche in Serie C. Addirittura, nella stagione 2005/2006, centra playoff sfiorando la Serie B. Professionismo che, anche negli anni '70 ha caratterizzato la società che oggi, nel girone B di Eccellenza toscana, naviga a centro classifica, tagliata fuori da ogni discorso-promozione, oggi ad appannaggio di Rondinella e Grassina.