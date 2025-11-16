Il Nibbiano non può fermarsi, derby al Pavesi di Fiorenzuola

Dopo il roboante successo della Vianese nell'anticipo di ieri, il Nibbiano&Valtidone oggi è chiamato al successo sul campo di Brescello per riappropriarsi in solitaria della vetta della graduatoria nel campionato di Eccellenza. Sarà però la domenica del derby tra Fiorenzuola e Bobbiese: al Pavesi, i rossoneri partono ovviamente strafavoriti sulla squadra di Dario Bongiorni, impegnata nella corsa-salvezza. Viaggia alla volta di Zola Predosa invece la Pontenurese di Rizelli che punta a consolidare ulteriormente la propria posizione playoff dopo il sorprendente avvio di stagione.

Il piatto più ricco è in Promozione: la capolista Castellana Fontana sfida a domicilio una delle grandi favorite per la vittoria finale, ovvero il Colorno, attualmente terzo a -1 dalla battistrada di mister Massimo Ciotola. L'altra big piacentina, il Gotico Garibaldina, riceve il Vezzano: la squadra di Achilli, seconda, può ambire allo sbarco in vetta nella domenica in cui sono in palio punti-salvezza molto pesanti tra Spes Borgotrebbia e Carignano e con il Carpaneto Chero che osserva il turno di riposo.

