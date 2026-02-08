Il Nibbiano prova a ripartire, il Fiorenzuola prova a rientrare
In Eccellenza tra le due piacentine c'è la Vianese e la Pontenurese, in Promozione il Gotico di scena sul campo della Bagnolese
Mister Luca Rastelli del Nibbiano - Foto Petrarelli
Il campionato di Eccellenza è da tempo entrato nel vivo della battaglia per lo "scudetto" e dopo il primo ko stagionale rimediato in settimana dal Nibbiano capolista, la squadra di Rastelli è chiamato al riscatto immediato: sul campo dell'inguaiatissimo Formigine, penultimo, Grasso e compagni dovranno forzatamente mettere le mani sui tre punti visto che le rivali sono a ridosso. A cominciare dalla Vianese che ospita lo Zola Predosa e, soprattutto, da un Fiorenzuola che è tornato a crederci e oggi riceve al Pavesi l'Atletic Mutina che all'andata rifilò ai valdardesi una delle tre sconfitte fin qui rimediate. Al Baldini con la Campagnola, impegnata nella lotta per evitare i playout, l'Agazzanese prova a ripartire e a difendere il piazzamento playoff, minacciato da vicino dal temibile Terre di Castelli.
In Promozione, piacentine tutte all'inseguimento del Montecchio. Gotico, a -4, impegnato sul campo della tranquilla Bagnolese, mentre l'ex capolista Castellana Fontana, scivolata a cinque lunghezza dalla testa della graduatoria, al Soressi affronta il Terme Monticelli che punta a mantenere il cuscinetto di vantaggio sulla zona spareggi-salvezza (ora a +4). E proprio nella zona rossa di graduatoria, impegno fondamentale per la Spes Borgotrebbia con il Boretto, durissimo l'impegno che attende il Carpaneto Chero a Colorno, con i parmensi che sperano ancora nell'aggancio playoff.
