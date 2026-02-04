Il Nibbiano prova lo scatto in vetta

Messa in bacheca la seconda Coppa regionale, il Nibbiano& Valtidone torna in campo stasera, al “Bertocchi” (20.30), per l’attesa sfida di campionato contro il Terre di Castelli, sesta forza del girone. Avversaria tosta per l’imbattuto team di mister Rastelli, da superare a pieni voti per allungare in vetta.

Giusto il tempo di fare grande festa nelle ore seguenti allo storico successo sulla Spal e poi Jakimovski e compagni si sono rimessi in riga. Troppo importante la posta in palio per correre il rischio di un calo di tensione. «Zero dubbi sul fatto che siamo tutti sul pezzo – sottolinea Domenico Grasso, bomber dei bomber e match-winner nella finale di Correggio -, pronti a giocarcela al meglio contro un’avversaria che sappiamo forte e ben organizzata. Noi possiamo fare leva sulla massima consapevolezza nei nostri mezzi, nonché sulla forte motivazione dettata dall’opportunità di ampliare in maniera consistente (a + 5, ndc) il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Vianese».

