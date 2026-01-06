Il Nibbiano riparte da Salsomaggiore
LIVE - I risultati della prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza
Redazione Online
|43 minuti fa
Un'esultanza del Nibbiano&Valtidone
Oggi torna in campo l'Eccellenza, con la prima giornata del girone di ritorno. La capolista solitaria Nibbiano&Valtidone gioca una sfida insidiosa a Salsomaggiore, mentre la Pontenurese delle meraviglie riceve la Fidentina Borgo San Donnino nel ricordo dell'andata: allora arrivò uno sconfitta sul campo, poi ribaltata a tavolino dal giudice sportivo per l'impiego di un giocatore squalificato e da lì partì l'epopea di uno strepitoso girone di andata.
Non possono perdere ulteriori punti dalla vetta Fiorenzuola(atteso a Corticella) e l'Agazzanese, che ospita il Rolo. Trasferta tosta per la Bobbiese a Brescello.
Calcio d'inizio per tutti alle 14.30.
