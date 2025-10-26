Il Nibbiano sbanca, le piacentine dominano in Eccellenza e in Promozione

Undici gol fatti, uno subito e 4 vittorie nei cinque match del weekend. E’ il formidabile bilancio del banchetto dell’Eccellenza, al quale ha preso parte anche il Nibbiano&Valtidone.

Dopo i successi negli anticipi di Agazzanese, Pontenurese e Firoenzuola, anche la squadra di Luca Rastelli non tradisce le aspettative e, a Rolo, rifila tre gol ai padroni di casa, centrando anche l’ottavo cleansheet in nove giornate di campionato. Grasso, Lancellotti e anche Javi Boix gli autografi sullo 0-3 che è stato agevolato dall’espulsione dopo nemmeno un minuto di Ziliani. Bolognesi in dieci per tutta la gara e la montagna è divenuta presto un ottomila dell’Himalaya. E dall’alto della seconda piazza, mercoledì sera al Bertocchi, il Nibbiano&Valtidone è chiamato al primo duello con la grande rivale piacentina: la sfida con il Fiorenzuola promette una notte di spettacolo autentico. Unica nota negativa di giornata, il ko del Candia. La Bobbiese va sotto in avvio (rete di Stanco) e il Formigine passa con i neroverdi che restano comunque fuori dalla bagarre playout, anche se di un solo punto.

Calcio piacentino che può gonfiare il petto anche in Promozione: la Castellana Fontana vince ancora ed è capolista solitaria del girone. Un filotto da quattro vittorie consecutive quello dei ragazzi di Ciotola che, al Soressi, hanno piegato in un match di pura emozione, il Fornovo Medesano: valtidonesi avanti due volte con i parmensi sempre in grado di rispondere alle reti di Cantiello e Monopoli con il rigore di Bedotti e la rete di Crescenzi. Il terzo strappo si è rivelato decisivo: Davide Rossi ha apposto la griffe su tre punti di granito che lanciano ufficialmente gli azulgrana nel novero delle pretendenti al titolo. Vittoria strameritata. Parte male invece l’avventura di Andrea Ferranti sulla panchina del Carpaneto Chero: dopo l’esonero di Oreste Fossati, la musica non è cambiata e dalla trasferta di San Secondo, Raffetti e soci sono tornati con due gol sul groppone e l’ultimo posto solitario. Non è andata meglio alla Spes Borgotrebbia: nello scontro-salvezza di Noceto, i ragazzi di Stefanelli cedono di misura (gol di Gargiulo) e restano nel cuore della zona playuout.

ECCELLENZA

PROMOZIONE

