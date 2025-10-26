Il Nibbiano vuole unirsi alle festa d'Eccellenza
Dopo le vittorie piacentine negli anticipi, i ragazzi di Rastelli a Rolo. In Promozione, super sfida al Soressi
Redazione Online
|50 minuti fa
terzo
Dopo il sabato da leoni delle piacentine d’Eccellenza, prova a unirsi alla festa del weekend anche il Nibbiano&Valtidone. La squadra di Luca Rastelli, ora terza, fa visita al sempre temibile Rolo e punta ai tre punti per scavalcare la Pontenurese e riprotarsi al secondo posto. Turno delicato che fa da preludio al big match di mercoledì prossimo quando i valtidonesi se la vedranno al Bertocchi con il Fiorenzuola.
In Promozione invece, con il Gotico Garibaldina che osserva il turno di riposo, riflettori puntati sul Soressi: arriva il Fornovo Medesano, avversaria d’alta classfiica, per la Castellana Fontana, terza e reduce da quattro vittorie di fila. Occasione per la Spes Borgotrebbia sul campo del fanalino di coda Noceto, mentre l’esordio in panchina di Andrea Ferranti andrà in scena a San Secondo, con il Carpaneto Chero chiamato a invertire il trend che lo ha condotto sul fondo della graduatoria. Tutti in campo alle 14.30.
