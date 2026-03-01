Il NIbbiano&Valtidone oggi prova a mettere le mani sulla D

E’ la domenica che potrebbe consegnare un pezzetto di Serie D al Nibbiano&Valtidone. La capolista del girone A di Eccellenza, oggi alle 14.30, se la vedrà con il Rolo tra le mura amiche e, in caso di vittoria, salirebbe a un rassicurante +7 sul Fiorenzuola, ieri caduto a sorpresa nel match di Fabbrico. Un ko arrivato a una settimana dalla super sfida del Pavesi che metterà una di fronte all’altra proprio le due piacentine. Deve ripartire dopo la sconfitta nel derby, la Pontenurese: i ragazzi di Rizzelli, al Comunale, ricevono l’inguaiatissimo Corticella e potrebbero riportarsi a ridosso della seconda piazza. E’ invece una domenica campale per la Bobbiese: a Fiorano con il Real Formigine va in scena un vero scontro-salvezza che potrà dire tanto sul futuro della squadra di mister Dario Bongiorni. L’Agazzanese, ormai tagliata fuori da obiettivi significativi, cerca gloria sul campo dell’Arcetana che mira ad allontanarsi ulteriormente dalla zona playout.

In Promozione, con il Gotico Garibaldina capolista a riposo, riflettori sul big match di Fornovo dove la Castellana Fontana è chiamata all’impresa per rimanere agganciata al trenino di testa e contendere la prima piazza al gruppetto di cinque squadre che ambiscono all’Eccellenza. Tra questa non c’è il Carpaneto Chero che, al contrario, vuole prolungare il suo momento d’oro e cercare di avvicinare la quota salvezza: al San Lazzaro è in arrivo il San Secondo per un altro scontro che mette in palio punti pesantissimi.

