Il pareggio del Piace e l'incredibile Eccellenza a Zona Calcio
Alle 20.30 torna il programma di Telelibertà: immagini, commenti e tanti gol delle squadre piacentine dalla Serie D alla Terza categoria
Redazione Online
|2 ore fa
Il conduttore di Zona Calcio, Michele Rancati
Sarà un'altra puntata ricca di immagini, commenti e tanti gol, quella di stasera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
Si parte con il pareggio per 2-2 del Piacenza contro la Pistoiese, nel big match del girone D di Serie D, una sfida che ha confermato pregi, ma anche qualche difetto, dei biancorossi.
Poi spazio all'incredibile domenica delle squadre piacentine di Eccellenza, con la Pontenurese che ha vinto la sfida tra capolista sul campo della Vianese e le strepitose rimonte di Agazzanese e Bobbiese. Analisi e pioggia di reti anche per i campionati dalla Promozione e alla Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it
