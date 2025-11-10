Il pari del Piace e il dominio in Eccellenza e Promozione a Zona Calcio
Immagini, gol e commenti dalla Serie D alla Terza categoria: alle 20.30 torna la trasmissione di Telelibertà. Ospite Jacopo Silva
Redazione Online
|1 ora fa
Il pareggio del Piacenza come delusione, il dominio delle piacentine in Eccellenza e Promozione come "consolazione", anzi come motivo di grande orgoglio. Il fine settimana ricco di spunti e di soddisfazioni per le nostre squadre sarà analizzato questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
In apertura, il disappunto principale, ossia l'1-1 del Piace sul campo del Progresso, con i biancorossi che vedono allontanarsi la vetta del girone D di Serie D. Ospite il capitano biancorosso Jacopo Silva.
Poi la super Eccellenza, con il Nibbiano che ha vinto il derby sull'Agazzanese, scavalcandola in vetta, con Pontenurese e Fiorenzuola che però non mollano (assieme alla Vianese). In Promozione, invece, la Castellana Fontana è tornata al comando, sempre tallonata dal Gotico Garibaldina.
Poi ovviamente immagini, gol e commenti anche per Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
