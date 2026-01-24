Regionali di spada, Forlì concede il bis

Un bis che sa di conferma. Come l'anno scorso, è il Circolo schermistico Forlivese a vincere i Campionati regionali Assoluti di spada a squadre femminile (quarto trofeo Lift-Tek Elecar), primo appuntamento della due giorni al palazzetto di via Alberici con l'organizzazione del Circolo della scherma "Pettorelli" a braccetto con il Comitato regionale Federscherma.

Nella finalissima, Forlì l'ha spuntata 45-40 sul Circolo Ravennate della spada, che con un'altra formazione ha conquistato anche il bronzo grazie al guizzo finale nella finale terzo-quarto posto contro il Club Scherma Koala Reggio Emilia (45-44). Erano due le squadre del "Pettorelli" in gara.

La Coppa Sandrino Bernardelli per la miglior atleta, invece, è andata a Maria Chiara Testa (Circolo schermistico Forlivese). Alle premiazioni hanno partecipato l'assessore cittadino allo Sport Mario Dadati, Daniele Delfino (presidente regionale Federscherma), Giuseppe Rossano (delegato provinciale Federscherma) e il maestro Carlo Polidoro (Circolo Pettorelli).

Domani a partire dalle 10 l'analogo torneo maschile (primo trofeo Studio Tecnico Guglielmetti) con 20 squadre al via, tra cui due formazioni del Pettorelli.

La prima giornata nelle foto di Claudio Cavalli