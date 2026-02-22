Il Piace al Garilli con la Pro Palazzolo con un possibile tandem inedito

Dieci partite al termine del campionato di Serie D e l'obbligo morale di crederci. Nonostante tutto. Il Piacenza oggi al Garilli riceve la Pro Palazzolo senza l'infortunato Mustacchio. I biancorossi, a -8 dalla capolista Desenzano, ma con Lentigione e Pistoiese quali ulteriori ostacoli per il primato, vivono un momento estremamente delicato. Con la corsa per la Serie C che sembra essersi fatta quasi impossibile, la squadra di Franzini non può concedersi ulteriori frenate. Il trio D'Agostino-Ganz-Manuzzi dovrebbe giostrare in avanti, ma non è esclusa la seconda esclusione consecutiva per D'Agostino che potrebbe subentrare a gara in corso, con il più dinamico Campagna a fungere da suggeritore dietro alle punte. Calcio d'inizio fissato alle 14.30.

