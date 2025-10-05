Il Piace domina il Sangiuliano, ma resta in 10 e viene raggiunto

Il Piacenza non sboccia. Sul campo del Sangiuliano City, in una gara a porte chiuse e iniziata con quasi mezz'ora di ritardo a causa di un problema alle porte del campo da gioco, i biancorossi non vanno oltre l'1-1. Eppure la gara si era subito messa in discesa, con il gol di Putzolu al 4' di gioco. I biancorossi dominano e falliscono il raddoppio prima con Pino, poi con D'Agostino a cavallo della mezz'ora.

La ripresa inizia sulla stessa falsariga, ma all'8' un episodio cambia tutto: l'arbitro considera falloso un contatto in area tra Martinelli e Toldo, rigore (molto contestato) e secondo giallo per il difensore biancorosso. Tira Toldo, Ribero respinge, ma l'attaccante ribadisce in rete.

Il Piace non ci sta e, pur in 10, schiaccia i locali, andando vicino al gol con Mustacchio, Garnero e Poledri, ma il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

San Giuliano City (4-3-3): Libertazzi; Sandrea, Tafa, Bernardi, Redondi; Barzago, Lupano, Modic (dal 15’ st Sartori); Tremolada (dal 31’ st Battistini), Toldo (dal 47’ st Izzo), Cazzaniga (dal 40’ st Alboni). (Lombardi, Sadaj, Premoli, Buzzi, Ebano). All. Parravicini.

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon (dal 20’ st Bertin); Putzolu, Taugourdeau, Poledri; Mustacchio (dal 40’ st Garnero), Pino (dal 15’ st Lordkipanidze) Oordi, D’Agostino (dal 31’ st Campagna). (Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Mazzaglia, Cabri). All. Franzini.

Arbitro: Mascolo di Castellamare di Stabia.

Reti: 4’ pt Putzolu (P),10’ st Toldo (S),

Note: si gioca a porte chiuse. Espulso Martinelli (P) al 9’ st; ammoniti Modic, Mustacchio, Battistini, Tafa; angoli 1-7; recupero 1’-4’.