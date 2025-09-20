Il Piace è pronto alla riscossa: oggi arriva l'Imolese

Nemmeno sette giorni sono passati dal ko di Modena, contro quel Cittadella che si sta costruendo rapidamente la fama di “bestia nera” dei biancorossi (per informazioni rivolgersi a Stefano Rossini).

Se è vero che nel primo tempo i biancorossi non hanno saputo interpretare al meglio quella gara, è altrettanto vero che nel secondo hanno spinto l’avversario contro le corde.

Mister Arnaldo Franzin (che oggi per squalifica lascia la panchina al fidatissimo Andrea Lussardi) in settimana ha lavorato molto sull'approccio, oggi nell'anticipo della terza giornata contro l'Imolese al Garilli (inizio alle 15) si aspetta una reazione, che faccia bene allo spirito e anche alla classifica.

Il Piace recupera Bertin e Cabri, Putzolu dovrebbe giocare dall’inizio al posto di Campagna per dare più dinamismo alla mediana, difficile ipotizzare Lordkipanidze in campo dall’inizio anche se il suo minutaggio deve per forza aumentare per portarlo a una condizione rassicurante: lui è uno degli uomini di primissimo piano dell’impianto biancorosso.

Il resto è ben delineato, la spinta emotiva non può che essere al massimo. Oltretutto, i 3 punti sembrano l’unico viatico possibile alla trasferta di mercoledì prossimo a Rovato (dove si giocherà a porte chiuse) e alla successiva sfida con la Pistoiese.

