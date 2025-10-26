Il Piace non può sbagliare sul campo dell'ultima della classe

Sarà una tappa cruciale per la stagione del Piacenza. Oggi alle 15 infatti, i biancorossi saranno di scena sul campo di San Miniato per affrontare il Tuttocuoio nel nono turno del girone D di Serie D. La squadra di mister Arnaldo Franzini affronta l'ultima della classe con l'imperativo dei tre punti, ma sarà priva del suo regista, Taugourdeau, e probabilmente anche D'Agostino non sarà del match: entrambi accusano infortuni, con il transalpino che sembra destinato ad un'assenza di una ventina di giorni. Ancora da decifrare l'undici che mister Franzini spedirà in campo, con il consueto ballottaggio per il ruolo di punta, Trombetta-Pino che potrebbe vedere il primo favorito per una maglia da titolare. Bianchetti invece potrebbe sostituire "D'Ago". Toscani che invece arrivano all'appuntamento con il Piace ancora alla ricerca del primo successo: tre pari e cinque sconfitte finora per la squadra allenata ora da mister Boschetto.

