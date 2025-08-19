Il Piace prosegue il rodaggio, Spes battuta 2-0

Il nuovo Piacenza è ormai fatto. Lorenzo Zaffalon, terzino sinistro classe 2007, arriverà in prestito dall’Atalanta e i tifosi lo potranno vedere già nel prossimo test match, in programma per domenica prossima al Garilli (fischio d’inizio alle 16) contro la Real Calepina.

Sullo stesso campo, ieri la squadra di mister Arnaldo Franzini ha messo altri minuti nelle gambe nel penultimo allenamento congiunto contro la Spes Borgotrebbia. Un 2-0 che ha messo in mostra pregi e difetti, in particolare solidità difensiva e fluidità tattica: i biancorossi hanno iniziato con il solito 4-3-3 e finito con un inedito 4-2-3-1.

Il clima fresco aiuta gli ospiti (prossimi al debutto in Promozione), che tengono benissimo il campo, rendendo la vita difficile a Mustacchio (capitano) e compagni. Al resto ci pensa Castagnetti, che con un paio di ottime parate manda in archivio il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa D’Agostino prende il posto di Pino e va a formare il “tridente delle meraviglie” titolare con lo stesso Mustachio e Trombetta. Ma è calcio d’agosto, Pino rientra al posto di Trombetta e sblocca il risultato calciando sul primo palo. La manovra è più fluida con i tre alle spalle dell’unica punta e Poledri chiude i giochi con un bel destro a giro sul secondo palo.

Il commento di Franzini

A che punto è questo Piace? «Se devo dire una percentuale faccio fatica - ammette l’allenatore biancorosso - sicuramente c’è stata un po’ di stanchezza anche oggi, però è normale, anche perché stiamo provando varie situazioni e sistemi di gioco differenti. Penso che la squadra stia lavorando bene, come ho chiesto, se devo individuare un aspetto da migliorare è certamente la concretezza sotto porta: abbiamo sprecato troppe occasioni da gol, ma il nostro obiettivo è arrivare al top per i primi impegni ufficiali e continuando così ce la faremo».

ll tabellino

PIACENZA 2

SPES BORGOTREBBIA 0

PIACENZA (4-3-3): Kolgecaj; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Pizzi; Poledri, Putzolu, Campagna; Mustacchio, Trombetta M., Pino.

Entrati: Akamin, Bergamaschi, Bertin, Cattadori, Copercini, D’Agostino, Dellagiovanna, Garnero, Sollini, Taugourdeau, Trombetta N. All.: Franzini.

SPES BORGOTREBBIA: Castagnetti, Marchi, Sbordi, D’Ippolito, Rozza, Devoti, Corbellini, Preziosi, Pontoglio, Bosini, Caprari.

Entrati: Colonna, Bertelli, Marabelli, Toninelli, Teruggi, Platè, Lucchi, Battaglino, Ceccarelli. All.: Stefanelli.

Reti: 14’ st Pino (P), 37’ st Poledri (P).

Arbitro: Lecca, assistenti Grossi e Squittieri.