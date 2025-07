Il Piace ricomincia il 21, primo allenamento il 22

Il Piacenza Calcio ha comunicato che lunedì 21 luglio i calciatori della rosa della Prima squadra sosterranno le visite mediche e i test atletici, mentre il giorno successivo, alle 17.30, allo stadio Garilli la squadra sosterrà il primo allenamento della stagione 2025/2026. Si tratterà dell'esordio-bis per mister Arnaldo Franzini, tornato in biancorosso per rinverdire i fasti della sua prima esperienza, dalla promozione in Serie C fino alla B sfiorata. Il Piacenza nei prossimi giorni accelererà anche sul mercato, per fornire al tecnico una rosa quasi completa con cui iniziare a lavorare in vista del campionato di Serie D, che scatterà il 7 settembre.