Il Piace scappa, soffre e vince 3-2 a Treviglio

Il Piacenza passa per 3-2 sul campo della Trevigliese al termine di una partita dai due volti. I biancorossi partono fortissimo al 1' minuto con una combinazione tra i due uomini più attesi: Trombetta controlla un lancio di Silva e mette D'Agostino davanti al portiere per il vantaggio. Al 5' il raddoppio: schema su angolo, D'Ago trova Poledri che dal limite trova lo spiraglio giusto.

I biancorossi dominano e vanno più volte vicini al tris, che arriva alla mezz'ora ancora con D'Agostino e sempre su passaggio decisivo di Trombetta.

Una gara senza storia è riaperta nel recupero da Montalbano, che in area riceve e batte Ribero.

La frittata è completata a inizio ripresa, con Del Carro che di testa sfrutta il cross di Montalbano e fa 2-3.

I locali volano sulle ali dell'entusiasmo e il Piacenza soffre, ma si rende anche pericoloso in più occasioni, con alcuni salvataggi in extremis della difesa di casa su D'Ago e Putzolu e con Campagna che al 35' sbaglia una rete che sembrava fatta.

Nonostante alcune mischie, il Piace non rischia più nulla e porta a casa una vittoria meritata, accorciando in classifica.

Domenica prossima al Garilli arriva il Sant'Angelo.

Il tabellino

Trevigliese-Piacenza 2-3

RETI: 1’ pt D’Agostino (P), 5’ pt Poledri (P), 29’ pt D’Agostino (P), 46’ pt Montalbano (T), 6’ st Del Carro (T)

TREVIGLIESE (3-5-2): Bersanetti; Del Carro, Cortinovis n(dal 17’ st Gatelli), Ruggeri; Brambilla (dal 1’ st Ottini), Caporali, Cretti (dal 1’ st Valagussa), Moraschi (dal 1’ st Pesenti), Montalbano; Ciarmoli, Principe. (Illipronti, Rubagotti, De Gradi, Vinzioli, Gaye). All. Mangone.

PIACENZA (4-3-1-2):; Ribero; Cabri (dal 15’ st Arba), Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna (dal 37’ st Mazzaglia); D’Agostino, Trombetta M.. (Kolgecaj, Taugourdeau, Bianchetti, Martinelli, Pino, Pizzi, Trombetta N.). All. Franzini.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza.

NOTE: spettatori circa 300; ammoniti Carbi, Principe, Ruggeri, Lordkipanidze; angoli 5-4; recupero 1’-5’.

