Il Piace subito in campo e la super-Eccellenza a Zona Calcio
Torna alle 20.30 la Trasmissione di Telelibertà: in primo piano le sfide ravvicinate dei biancorossi e tutti i campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria
|2 ore fa
Michele Rancati, conduttore di Zona Calcio
C'è un'altra serata ricca di gol, immagini e commenti che attende gli appassionati piacentini. Come ogni lunedì, questa sera alle 20.30 torna su Telelibertà Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati che racconta i campionati dalla Serie D alla Terza categoria.
In primo piano, le due sfide ravvicinate del Piacenza: i biancorossi sabato hanno pareggiato 0-0 contro l'Imolese nella terza giornata di Serie D, ma mercoledì torneranno subito in campo per il turno infrasettimanale sul campo del Rovato Vertovese (peraltro a porte chiuse).
Poi spazio alla super-Eccellenza che vede protagoniste ben cinque squadre piacentine, peraltro tutte ai vertici della classifica, a cominciare dalla capolista Pontenurese, seguita da Agazzanese, Nibbiano e Fiorenzuola, tutte uscite vincenti dall'ultimo turno. Sconfitta, invece, la Bobbiese, autrice comunque di un ottimo inizio. Ospiti e opinionisti analizzeranno anche i campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
