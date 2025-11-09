Liberta - Site logo
Il Piace sul campo del Progresso per la terza di fila

Undicesima giornata del campionato di Serie D, probabile esclusione di D'Agostino, ora recuperato dai guai al ginocchio

Redazione Online
|1 ora fa
PIACENZA - CORREGGESE ( FOTO CAVALLI )
PIACENZA - CORREGGESE ( FOTO CAVALLI )
Il Piacenza prova nell'impresa mai riuscita sino ad ora nelle prime dieci giornate del campionato di Serie D. Alle 14.30, i biancorossi andranno infatti a caccia del terzo successo consecutivo sul campo di Castel Maggiore per affrontare il Progresso. Sulla carta, gara senza storia, ma i ragazzi di Franzini già in passato hanno saggiato lo spirito battagliero di avversarie considerate inferiori, ma che hanno reso impossibile la vita a Mustacchio e compagni. Piace che punta a ridurre ulteriormente il gap con la prima della classe, la Pistoiese e che si presenterà con il modulo tattico, il 4-3-1-2, che ha dato buoni frutti nelle ultime uscite. Recuperato fisicamente Stefano D'Agostino, probabile che il fantasista parte nuovamente dalla panchina, con l'impiego di Simone Campagna, a ridosso delle due punte, Mattia Mustacchio appunto e ovviamente il centravanti, Michele Trombetta. Dietro, sulla corsia mancina, ci sarà Enrico Bertin.
