Il Piace sul campo del Progresso per la terza di fila

Il Piacenza prova nell'impresa mai riuscita sino ad ora nelle prime dieci giornate del campionato di Serie D. Alle 14.30, i biancorossi andranno infatti a caccia del terzo successo consecutivo sul campo di Castel Maggiore per affrontare il Progresso. Sulla carta, gara senza storia, ma i ragazzi di Franzini già in passato hanno saggiato lo spirito battagliero di avversarie considerate inferiori, ma che hanno reso impossibile la vita a Mustacchio e compagni. Piace che punta a ridurre ulteriormente il gap con la prima della classe, la Pistoiese e che si presenterà con il modulo tattico, il 4-3-1-2, che ha dato buoni frutti nelle ultime uscite. Recuperato fisicamente Stefano D'Agostino, probabile che il fantasista parte nuovamente dalla panchina, con l'impiego di Simone Campagna, a ridosso delle due punte, Mattia Mustacchio appunto e ovviamente il centravanti, Michele Trombetta. Dietro, sulla corsia mancina, ci sarà Enrico Bertin.

SERIE D

Risultati



Classifica

