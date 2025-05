Il Piace tenta il colpo grosso in attacco: in fila per Motti

Il Piace si è messo in fila per Matteo Motti, il bomber dei bomber dell’ultimo campionato (Girone D), nel quale ha segnato 19 gol con la maglia del Tau Altopascio. La società biancorossa, in particolare il diesse Carlo Zerminiani, lo ha messo nel mirino: è lui la prima scelta. Ma riuscire a portarlo al Piacenza, ha i contorni quasi dell’impresa: il bomber fiorentino ha 27 anni e vede passare forse l’ultimo treno per alloggiarsi tra i professionisti. Per questo, aspetta principalmente un’offerta dalla Serie C, poi eventualmente guarderebbe un gradino più giù. Motti è l’identikit perfetto: rapido ma anche forte fisicamente, vede la porta e la punta in tutti i modi, calcia con forza e precisione, sa anche lavorare per i compagni (vedi assist).

Se tutto dovesse finire per il meglio, prenderebbe sempre più corpo il saluto a Giorgio Recino, che ha anche quest’anno è andato in doppia cifra (13) ma contro io quale ci sono tre considerazioni: l’età non più verde, la per lui scarsa digeribilità di un ruolo di un ruolo di secondo piano, un ingaggio elevato. Niente è da escludere, ma le strade si stanno separando.

Ieri primo summit di lunga durata tra Franzini e Zerminiani. Si è parlato ovviamente di Motti, ma non solo. Primi obiettivi: un difensore centrale (che probabilmente sarà Luka Thomas), un centrocampista e appunto un attaccante.