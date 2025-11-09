Il Piace vola ma solo per mezz'ora, il Progresso impone il pari

Il Piacenza frena ancora. Sul “campetto” del Progresso, la squadra di mister Arnaldo Franzini non è andata oltre l’1-1 con i bolognesi che, dopo un primo tempo in grandissima sofferenza, hanno replicato alla rete di Mustacchio con l’inattesa rete di Calabrese, per poi salire di intensità nella ripresa e impedendo al Piace di conquistare la terza vittoria di fila. Meno intraprendente e ficcante nel secondo tempo, la squadra di Franz che, all’ultimo istante, ha reclamato per un presunto rigore: nulla per l’arbitro e capolista Pistoiese che si riporta a +4 sui biancorossi, attesi domenica prossima dal confronto con il Lentigione, secondo della classe.

Biancorossi in campo con il nuovo e funzionale 4-3-1-2, D’Agostino è il grande escluso: nonostante i problemi al ginocchio siano superati, il fantasista salta la terza gara consecutiva al pari del regista Taugourdeau. C’è Campagna dietro al tandem tutto fisico e talento, Mustacchio-Trombetta, mentre in difesa la novità è Bertin che, finalmente, si impossessa del reparto mancino.

E’ stato veemente l’avvio di Sbardella e compagni che hanno costruito tre palle gol nei primi dieci minuti, trovando il gol rompighiaccio già al 13’: Sbardella in verticale per Mustacchio che, evitata la trappola del fuorigioco, davanti alla porta ha firmato il suo quarto centro stagionale. Ciò che è piaciuto maggiormente del primo tempo, è stata la volontà di voler chiudere la gara al più presto: l’atteggiamento offensivo è rimasto tale ma a cinque minuti dal riposo, ecco il più inatteso dei gol. Il Progresso ha approfittato di un buco centrale per colpire: di Calabrese il primo tiro verso la porta di Ribero da parte dei padroni di casa e 1-1 servito. Risultato che non fotografa di certo quanto accaduto e che ha imposto al Piacenza una ripresa alla ricerca di tre punti vitali per restare incollati alle posizioni di testa. Il Piace non è più quello scintillante di inizio gara e così spazio a Mazzaglia ma soprattutto a D’Agostino (fuori Campagna e Poledri). Non è cambiato il modulo ma il Progresso ha retto meglio il confronto, concedendo pochissimo anche per colpa di un Piace più lungo e meno efficace. A un secondo dal termine del recupero, il giallo: Bianchetti steso in area di rigore ma anziché il fischio del direttore di gara, ne arrivano tre in rapida successione.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI

SERIE D

Risultati



Classifica

