Il Piace vuole dimostrare di crederci ancora

Si tratta di riscattare la cocente delusione derivante dal ko di Pistoia di sette giorni fa, ma soprattutto di tener viva la fiammella della speranza. Il Piacenza ospita il Sangiuliano (alle 14.30) e i tre punti sono d'obbligo per non vedere aumentare ulteriormente il ritardo dalla vetta occupata dal Desenzano (a +7 sul Piace, quinto). Non sarà uno scherzo, visto che la squadra di mister Sesto gode di buona salute e può contare sul fattore mentale dalla propria parte: zero da perdere e tantissimo da guadagnare. Sembra profilarsi nuovamente il 4-3-1-2 che però dovrebbe vedere, al contrario di quanto osservato nella sfida di settimana scorsa, D'Agostino dal primo minuto con Mustacchio e Manuzzi a completare il terzetto offensivo. Partirà dalla panchina il nuovo acquisto Ganzi, mentre si accomoderanno in panchina gli acciaccati Taugourdeau e Lordkipanidze. La 23esima giornata prevede anche la super sfida di vertice tra Lentigione e Desenzano che mette in palio il primato in graduatoria.

