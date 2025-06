Il Piacenza Baseball deve respingere l’assalto di Brescia

Non si ferma il campionato di Serie B, con il Piacenza Baseball che oggi ospita al De Benedetti il Brescia (ore 11 gara 1, a seguire gara 2).

Tecnicamente la squadra biancorossa sarà, però, in trasferta, dal momento che la società biancoblù non dispone di un proprio terreno di gioco ed è quindi costretta, da diversi anni, a disputare tutte le partite della stagione sui campi avversari.

La sfida odierna appare molto interessante in termini di classifica e anche sul piano del morale, esattamente come si è verificato nel girone di andata. Allora Piacenza si aggiudicò entrambi i confronti, inaugurando una striscia positiva che ha condotto la squadra di coach Andrea D’Auria ad occupare stabilmente il terzo posto (secondo virtuale) in classifica.

Una posizione che anche oggi i ragazzi piacentini sono chiamati a difendere dagli attacchi delle dirette inseguitrici: Ares Milano su tutti e Brescia stessa che, con qualche aggiustamento nel suo roster, è riuscito a risalire la china fino a raggiungere le prime posizioni.

Il programma

Cabs Seveso-Mondovì ; Ares-Rho; Catalana Alghero-Old Rags Lodi.

La classifica

Jfk Mondovì 833 (18-15-3), Cabs Seveso 824 (17-14-3), Piacenza 556 (18-10-8), Ares Milano 500 (18-9-9), Brescia 444 (18-8-10), Rho 353 (17-6-11), Old Rags Lodi 278 (18-5-13), Catalana Alghero 222 (18-4-14).

Giovanili

In settimana, la squadra Under 18 si è sbarazzata senza problemi dei pari età del Crocetta B con il punteggio di 20-1, risultato che consente ai giovani biancorossi di rimanere in vetta al proprio girone e di focalizzarsi sul recupero contro la diretta inseguitrice, Crocetta A, fissato per il 2 luglio.