Il Piacenza Baseball vuole vendicarsi della capolista

Dopo la pausa a conclusione del girone di andata di Serie B, il Piacenza Baseball ritorna in campo per disputare la prima di ritorno in programma a Seveso (gara1 ore 11, gara2 ore 16). La classifica riporta il Piacenza al terzo posto, ma in realtà si tratta del secondo poiché Mondovi è stato escluso dalla corsa ai play off per non aver schierato gli under 18. Di conseguenza, la sfida di oggi è di fatto uno scontro diretto al vertice tra due compagini che guardano al raggiungimento dei primi due posti validi per accedere ai play off. La squadra biancorossa insegue un doppio obiettivo: contendere il primato all’Altopiano Seveso, capolista del girone, e mantenere a distanza l’Ares Milano, ovvero il terzo incomodo. All’andata Seveso si impose contro un Piacenza non ancora al completo a causa di versi infortunati, mentre stavolta D’Auria potrà contare su tutti gli effettivi e su un Salgado arrivato a campionato in corso. Tuttavia se è vero che sul diamante di Seveso finora non ha festeggiato nessuna squadra, è altrettanto vero che il Piacenza dell’ultimo mese ha saputo raccogliere prestazioni e risultati importanti. Il pronostico non è facile però i biancorossi sono consapevoli della possibilità di agguantare un traguardo play off che manca loro da tre anni. Sarà la volta buona?

Le altre partite

Ares Milano-Brescia, Catalana Alghero-JFK Mondovì , Old Rags Lodi-Rho.

La classifica

JFK Mondovì e Altopiano Seveso 857 (14-12-2), Piacenza 643 (14-9-5), Ares Milano 500 (14-7-7), Brescia 357 (14-5-9), Catalana Alghero e Rho 286 (14-4-10), Old Rags Lodi 214 (14-3-11).