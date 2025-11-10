Il Piacenza Femminile batte il Psg Smile e sfida la capolista

Un Piacenza Femminile incerottato, ancora orfano di due giocatrici importanti come Capelloni e Amorim, vince 4-2 in casa del Pgs Smile e non molla la presa sulla testa della classifica dell'Eccellenza. Biancorosse che restano a -3 dall'Imolese capolista, domenica attesa per lo scontro diretto che si giocherà al Bertocchi e potrà dare indicazioni importanti sulle gerarchie del campionato.

Nel weekend, è intanto arrivata la seconda vittoria consecutiva dopo il passo falso contro l'Union Sammartinese. Sul campo delle modenesi del Pgs Smile, il Piace ha saputo rimontare all'iniziale svantaggio con la rete di Bertoglia e navigare con esperienza fra le difficoltà della sfida, nonostante qualche errore difensivo di troppo. La reazione di rabbia al gol subito ha portato al ribaltamento del risultato prima dell'intervallo. Il pareggio è arrivato su calcio d'angolo, con il colpo di testa di Piovani alla mezz'ora. Appena dopo, bella azione di squadra per il 2-1: Piovani imbecca Nappo, Baffi raccoglie il pallone a rimorchio e trova il tiro che vale il vantaggio. Piacenza chiamato a gestire dopo la pausa e possibilmente chiudere la gara, invece torna pericoloso il Pgs Smile che pareggia a inizio ripresa: un rinvio del portiere di casa si infila fra le maglie della difesa ospite, scappa ancora Bertoglia che trova il 2-2. Rizzo allora riorganizza la squadra per dare maggiore solidità a centrocampo. Il risultato? La neoentrata Francesca Pagani anticipa tutti sul cross tagliato di Mainardi per il nuovo sorpasso, poi la difesa regge agli assalti avversari e da calcio d'angolo arriva il definitivo 4-2 firmato da Pedrini.

Piacenza Femminile: Orlando, Pagani A, Garbazza, Pedrini, D'Auria, Di Fresco, Mainardi (Predabissi), Piovani, Martani (Fulgoni), Baffi, Nappo (Pagani F). All. Rizzo.