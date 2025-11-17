Il rammarico del Piace e il dominio in Eccellenza a Zona Calcio
Il fine settimana delle squadre piacentine analizzato su Telelibertà: gol, immagini e commenti dalla Serie D alla Terza categoria
Redazione Online
|58 minuti fa
Le due facce del fine settimana che ha visto impegnate le squadre piacentine saranno analizzate questa a partire dalle 20.30 su Telelibertà a Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.
In primo piano, il doppio rammarico del Piacenza per l'1-1 interno contro il Lentigione. Una gara iniziata male, ma poi dominata dai biancorossi, che non sono però andati oltre un pareggio in rimonta. Un risultato che ha allontanato ulteriormente i biancorossi dalla Pistoiese capolista, ora distante sei punti. Ospite il goleador di ieri, Manuel Poledri.
Molto positiva, invece, la domenica in Eccellenza, con le vittorie di Nibbiano&Valtidone, Agazzanese, Pontenurese e Fiorenzuola (a spese della Bobbiese), tutte in vetta al girone. Capolista piacentina anche in Promozione: il Gotico Garibaldina, che ha approfittato anche della sconfitta della Castellana Fontana.
Poi gol, immagini e commenti anche per i campionati dalla Prima alla Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
