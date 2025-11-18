Il San Giuseppe esonera Gagliardi e prende Pelizzari

Il San Giuseppe ha deciso di esonerare l'allenatore Mario Gagliardi, subentrato a metà dello scorso campionato e capace di condurre i biancazzurri alla salvezza nel girone A di Seconda categoria. L'inizio di questa stagione, però, è stato molto complicato e la squadra cittadina si trova al penultimo posto, con 7 punti in 11 gare.

Come suo sostituto, la dirigenza del San Giuseppe ha scelto Andrea Pelizzari, ex Rottofreno e Niviano.