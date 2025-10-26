Il San Lazzaro prova a rispondere alla Borgo LIVE
Il programma completo di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|4 ore fa
SAN LAZZARO -BORGONOVESE ( foto cavalli )
Non può concedersi pause il San Lazzaro. Dopo il successo di ieri nel derby di Pianello della capolista Borgonovese, la squadra di Biolchi proverà a ricucire lo strappo di sette punti dalla vetta attraverso il bottino pieno sul campo della Sannazzarese inguaiata sul fondo della graduatoria. Match molto interessante ad Alseno dove, dopo oltre vent’anni, sulla panchina dei valdardesi non ci sarà Edo Guarnieri, esonerato, bensì Orazio Millesi: ospite sarà lo Sporting Fiorenzuola di Nicola Binchi.
In Seconda Categoria, con la Samurai a fare il vuoto e la Virtus a inseguire, oggi il BobbioPerino proverà a daccorciare ma sulla strada dei trebbiensi c’è la matricola imprevedibile Turris. Nel girone B, a Cadeo arriva la Virtus Calerno: i ragazzi di Bertè hanno l’occasione per il sorpasso con vista sulla vetta.
In Terza Categoria, sulla carta turno favorevole per il Santantonio capolista che riceve il San Filippo Neri, mentre il Riverniviano, secondo della classe, rischia al domicilio del San Corrado. Nel girone B invece, sul campo dell’Alseno, il Vigolo proverà a rispondere ai successi di ieri di Gropparello e Omi Academy. In caso di tre punti, i ragazzi di Quagliaroli ritornerebbero al comando in coabitazione con i gialloverdi.
