Il San Lazzaro tiene il ritmo, Alsenese e Carpaneto ko

Fuga rientrata. O quantomeno il San Lazzaro riduce il gap dalla Borgonovese che, dopo essersi svegliata a +7 sui bianconeri, ha preso atto del 4-0 esterno della squadra di Biolchi che non intende mollare nella corsa al primo posto. Crisi nerissima per la Sannazzarese, dai numeri impietosi: un solo pareggio in sette giornate, 23 gol subiti e uno solo messo a segno. Scomparin, Caravaggi, Fermi e Garilli gli autori delle reti nel poker conclusivo sui nerazzurri. E’ invece una prima da dimenticare per l’Alsenese che dopo oltre vent’anni di “regno Guarnieri” ha registrato la partenza dell’avventura di Orazio Millesi in panchina: lo Sporting Fiorenzuola di Binchi ha inflitto la quinta sconfitta all’Alsenese in una sorta di caduta libera che ora inizia a preoccupare. L’altro successo pesante di giornata arriva da Ziano: si conferma possibile outsider stagionale il Vigolzone che, con le reti di Carlini e Costa, sbanca in Valtidone e si porta a una sola lunghezza dal terzo posto della Sarmatese. I ragazzi di Porcari sono stati stoppati sullo 0-0 in casa dalla sempre spigolosa Junior Drago di mister Brusi.

Un gol di Cassinelli in avvio di ripresa è valso il successo di misura che consente al BobbioPerino di uscire vittorioso dal Puppo 2 dopo il match con la Turris. Trebbiensi che si confermano al terzo posto alle spalle degli imbattibili Samurai e della Virtus Piacenza. Nel girone B, sorride sola la Salicetese, vittoriosa con il Mezzani in casa, mentre il Cadeo fallisce il tentativo con una big del torneo: la Virtus Calerno passa e si porta a un punto dalla capolista Gattatico.

Nel girone A di Terza Categoria, il Santantonio allunga. Nessuna sorpresa nel successo interno ai danni del San Filippo Neri, più sorpresente il guizzo del San Corrado che, con Mandelli e Nicolini, interrompe la corsa del Riverniviano, secondo ma ora a –5 dalla testa della graduatoria. Nel girone B, il Vigolo ha risposto al Gropparello. Dopo il successo dei gialloverdi nell’anticipo a Gerbido, la squadra di Quagliaroli si impone con tre gol all’Alseno. Prosegue la corsa a due per vittoria finale.

