Il super derby piatto forte della serata di Coppa Promozione

Dopo il turno preliminare che ha sancito l’eliminazione della Spes, stasera (20.30) riflettori accesi sul primo turno della Coppa Italia di Promozione, intitolata a Maurizio Minetti.

Si gioca in gara secca, con le tre piacentine in lizza inserite nel gruppo A. Al “Soressi” di Castelsangiovanni, dopo il nulla di fatto nella giornata d’apertura di campionato, il secondo atto del derby tra la CastFontana di Massimo Ciotola ed il GoticoGaribaldina di Christian Achilli, non solo suggestiva sfida tra tanti ex, ma pure duello in famiglia tra il tecnico azulgrana ed il figlio Lorenzo, giovane centrocampista biancorosso (’07) che tre giorni fa ha firmato il gol del definitivo 2-2 colto dal Gotico a domicilio del San Secondo.

Impegno interno, poi, per il CarpaChero di Oreste Fossati, orfano degli infortunati Bonini, Bontempi, Mansour e Gazzola e con Kadjo Konan a mezzo servizio, opposto al Noceto. Presumibile, se non scontato, il ricorso ad ampio turnover da parte dei tecnici.

Queste le alte gare del gruppo in questione: Bibbiano-Terme Monticelli, Carignano-Montecchio, FF Medesano-Langhiranese, Luzzara-Boretto, Virtus Correggio-Riese, San Secondo-Colorno.

Coppa Emilia Seconda categoria

Definiti gli accoppiamenti delle semifinali territoriali della Coppa Emilia di Seconda categoria, in programma mercoledì 12 novembre: Caorso-Bobbio2012Perino e Pol. Samurai-Pol.Bieffe. Sfide sempre ad eliminazione diretta, in gara unica, con risoluzione ai rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.