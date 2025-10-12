Il Tennis Borgotrebbia sfida i “fenomeni” di Avino

Un’altra giornata da ricordare, sperando che diventi quasi storica con la prima vittoria in trasferta, per il Tennis Club Borgotrebbia. Giocatori e staff sono arrivati ieri a Napoli, dove questa mattina sono attesi dalla seconda giornata del campionato di Serie A2 a squadre.

Ad attendere i ragazzi capitanati da Gianluca Beghi (che nella prima giornata hanno superato 4-2 i novaresi di Piazzano Ebano) c’è il Team Avino di San Giuseppe Vesuviano, sconfitto all’esordio da Out Line Lecce.

Una sfida difficile, che si giocherà su campi indoor in terra rossa. Ma a spaventare, più che la superficie, è la rosa dei campani, che possono contare (almeno sulla carta) su cinque giocatori attualmente nei primi 250 posti della classifica Atp. «Per capire il livello dei nostri avversari - commenta Beghi - basta fare solo due nomi di loro tesserati: Luciano Darderi, uno degli italiani più in forma del momento a livello internazionale, e il belga Raphael Collignon, recentemente protagonista in Coppa Davis contro l’Australia. Senza scordare, Nikolas Sanchez Izquierdo, Vilius Gaubas e Onclin Gauthier».

Nomi che incutono rispetto, ma non paura: «Ovviamente il livello è molto alto - aggiunge Beghi - ma bisognerà capire chi giocherà e con quali motivazioni. Se loro sembrano favoriti sui “big”, noi lo siamo senza dubbio sui due giocatori-vivaio che devono essere schierati obbligatoriamente. Alessandro Sartori e Luca Galazzetti sono stati eccezionali in singolare contro Piazzano, seppur acciaccati, in questa settimana hanno lavorato molto bene e arrivano al 100%».

Borgotrebbia negli altri singolari schiererà Lorenzo Frigerio e l’ungherese Gergely Madarasz, più adatto alla terra rossa rispetto a Peter Gojowczyk, che domenica scorsa ha portato due punti. Il regolamento prevede anche due doppi, che potrebbero rivelarsi decisivi.

Sulla carta, è uno scontro da pareggio: «Così dice la classifica dei singoli giocatori - conclude Beghi - ma vedremo il Team Avino chi metterà in campo. In ogni caso, noi siamo pronti e non vediamo l’ora di confrontarci con le difficoltà della Serie A2: per i nostri giovani sono tutte occasioni di crescita. E soprattutto non partiamo battuti».