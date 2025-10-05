Liberta - Site logo
Il terzetto piacentino di Prima prova a difendere il primato LIVE

Tanti incontri interessanti anche in Seconda e in Terza dove la Travese fa visita alla capolista S. Rocco

Redazione Online
|6 ore fa
Un terzetto al comando della classifica di Prima Categoria, l'impegno più arduo è sicuramente quello che attende la Sarmatese che riceve la visita della Pianellese, ora a -1 dalla vetta. Al Curtoni invece, la Borgonovese affronta l'ostico Soragna, mentre l'altra battistrada, il San Lazzaro, viaggia alla volta di Fontanellato per cercare di conservare il sorprendente primato. Quarto turno che vede inoltre lo Sporting Fiorenzuola di Binchi riceve uno Ziano da prendere sempre con le molle.
Queste tutte le partite in calendario, da segnalare in Terza, nel girone A, il big match tra la capolista San Rocco e la Travese, ora attardata in graduatoria.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

