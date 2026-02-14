Il Vigolzone frena la Pianellese, pari nel big match di Terza Categoria

Risultati interessanti nel sabato del calcio dilettantistico di Prima, Seconda e Terza Categoria. Pari a sorpresa nel match tra Vigolzone e Pianellese: le ritrovate ambizioni dei valtidonesi si sono scontrate con la caparbietà della squadra di Giorgi, capace di replicare per due volte al vantaggio ospite. Botta e risposta Caporali-Carlini in avvio, poi nel finale il rigore di Julian Calegari è valso il 2-2 dopo il momentaneo vantaggio della squadra di Soressi arrivato con Groppi.

In Terza Categoria, pari nel big match tra Santontonio e Travese: l'autorete di Orsi prima del pari, in pieno recupero, di Pellegri. Nel girone B invece, l'Alseno piega la Fulgor in un confronto d'altri tempi con ben sette reti.

