Il Vigolzone frena la Pianellese, pari nel big match di Terza Categoria
Sabato di anticipi dall’Eccellenza alla Terza categoria
Marco Villaggi
|17 ore fa
Una formazione del BobbioPerino
Risultati interessanti nel sabato del calcio dilettantistico di Prima, Seconda e Terza Categoria. Pari a sorpresa nel match tra Vigolzone e Pianellese: le ritrovate ambizioni dei valtidonesi si sono scontrate con la caparbietà della squadra di Giorgi, capace di replicare per due volte al vantaggio ospite. Botta e risposta Caporali-Carlini in avvio, poi nel finale il rigore di Julian Calegari è valso il 2-2 dopo il momentaneo vantaggio della squadra di Soressi arrivato con Groppi.
In Terza Categoria, pari nel big match tra Santontonio e Travese: l'autorete di Orsi prima del pari, in pieno recupero, di Pellegri. Nel girone B invece, l'Alseno piega la Fulgor in un confronto d'altri tempi con ben sette reti.
ECCELLENZA
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati tentano di rapinarla in auto, lei urla e li mette in fuga, un vicino filma tutto
2.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico
3.
La nuova star e l'ex prof: da Pontenure a Milano l'abbraccio è olimpico
4.
Elicotteri e artificieri, sgominata banda del bancomat