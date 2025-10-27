Il weekend di grandi vittorie stasera a Zona Calcio
Gol, immagini e commenti dalla Serie D alla Terza categoria questa sera su Telelibertà alle 20.30
Redazione Online
|59 minuti fa
Il fine settimana esaltante delle squadre piacentine sarà ripercorso questa a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.Si partirà, ovviamente, con il poker che il Piacenza ha rifilato al fanalino di coda Tuttocuoio e alla risalita in classifica dei biancorossi, ora a soli quattro punti dalla vetta e con all'orizzonte una serie di impegni che sembra abbordabile.
Poi spazio al campionato di Eccellenza, che vede le squadre piacentine sempre più dominatrici, con la sola Vianese a tenere il passo di Agazzanese, Nibbiano&Valtidone, Pontenurese e Fiorenzuola.
Ottime notizie anche dalla Promozione, con la Castellana Fontana che raggiunge la vetta grazie alla vittoria sul Futura Fornovo Medesano e alla sconfitta interno del Montecchio contro la Langhiranese.Poi tanti gol, immagini e commenti anche per Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it
